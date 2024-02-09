'Будем работать': в Пентагоне отреагировали на изменения в командовании ВСУ

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали назначение генерал-полковника Александра Сырского на должность Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Там сказали, что готовы эффективно сотрудничать с любым украинским военачальником.

Помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер на брифинге в четверг, 8 февраля, отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет право выбирать, кто возглавляет украинские вооруженные силы. Ее слова процитировало агенство Reuters.

"Президент Зеленский является президентом своей страны, и Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над вооруженными силами", – подчеркнула Валландер.

Она назвала Сырского "опытным и успешным военачальником".

"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранное правительство, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с Сырским", – добавила представительница Пентагона.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сделали совместное заявление о том, что НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в ВСУ. Любые кадровые изменения в украинской армии, в том числе на уровне оперативного руководства, суверенное дело Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Он заменил в должности генерала Валерия Залужного.

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