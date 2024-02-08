НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в Вооруженных силах Украины – совместное заявление

НАТО и США не оказывают никакого влияния на кадровые изменения в Вооруженных силах Украины. Любые кадровые изменения в украинской армии, в том числе на уровне оперативного руководства, являются суверенным делом Украины.

Такое заявление сделали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Об этом они говорили в среду в Брюсселе во время совместной пресс-конференции по итогам встречи советников по национальной безопасности стран Альянса.

"Украинцы должны говорить сами за себя. Вопрос о будущем любого военного персонала – это суверенное решение, которое принимает суверенная страна. Очевидно, что избранный лидер должен делать свой выбор, кто будет возглавлять оперативное военное руководство. Все, что я могу сказать: с точки зрения Соединенных Штатов, мы намерены продолжать поддерживать украинские власти и украинских военных в их усилиях. Но кадровые решения – это дело украинцев. Мы не можем это решать из Вашингтона или отсюда из Брюсселя", – отметил Салливан.

Со своей стороны Столтенберг заявил, что кадровые изменения в украинской армии – это сугубо украинское решение, по поводу которого у НАТО не может быть отдельной точки зрения.

"Это украинское решение, и НАТО не может иметь никакой точки зрения по этому поводу. Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, который заявил, что любые изменения не повредят отношениям Украины с партнерами и НАТО. Поэтому мы продолжим нашу поддержку – и именно это имеет значение", – подчеркнул генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ, 2 февраля правительство Украины сообщило Белому дому, что Зеленский решил уволить Залужного. Это станет серьезнейшей кадровой перестановкой во время полномасштабной войны в Украине.

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