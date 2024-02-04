Зеленский о замене Залужного: я об этом думаю, но это касается всей управленческой группы

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

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Так глава государства высказался в интервью итальянскому телеканалу Rai1. Президент пояснил, что стране нужна перезагрузка и речь идет не только о военной сфере.

"Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. – ред.), это правда", – сказал Зеленский.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, убеждены в победе. Мы не можем отчаиваться, опускать руки. Мы должны иметь правильную, положительную энергию, несмотря на негативные настроения, которые могут охватить нас в определенные моменты", – отметил президент.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей относительно увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Washington Post опубликовало материал, в котором сообщило, что замену Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в связи с его предположительным увольнением до сих пор не избрали. Сообщения об отставке генерала в материале назвали импульсивным и плохо подготовленным решением президента Зеленского и его команды.

– 2 февраля Правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Зеленский решил уволить Залужного. Это станет самой серьезной кадровой перестановкой за время полномасштабной войны в Украине.

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