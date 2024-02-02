Украинские власти сообщили Белому дому о решении уволить Залужного – The Washington Post

Правительство Украины сообщило Белому дому, что президент Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего, генерала Валерия Залужного. Это станет самой серьезной кадровой перестановкой за время полномасштабной войны в Украине.

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Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на информацию двух украинских высокопоставленных должностных лиц, осведомленных с этим вопросом. Издание отмечает, что официальные лица Белого дома не поддержали и не возражали против столь важного решения, заявив, что это суверенный выбор президента Украины.

Владимир Зеленский еще не выдал официальный указ об отставке Залужного, и неизвестно, когда это может произойти.

Однако такое предыдущее сообщение Вашингтону отражает влиятельную роль США как мощного военного и политического партнера Украины. Оно также дает Белому дому возможность убедить Зеленского пересмотреть ключевое решение, отметило издание.

Отставка Залужного, одной из самых популярных фигур в украинском обществе может повлиять на моральный дух войска и подорвать доверие западных партнеров Украины.

Но любой шаг Соединенных Штатов в отрицании решения Зеленского может рассматриваться как осуществление неправомерного влияния.

"Осознание раскола во властной верхушке Киева не идет на пользу Украине, но правительству США не следует ввязываться в это", - считает Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

Зеленский мог бы отложить принятие решения об отставке Залужного на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят источники, знакомые с его мнением.

Издание отмечает, что недоверие между Зеленским и Залужным постепенно росло, частично потому, что президент подозревал главнокомандующего в политических амбициях, но также из-за разногласий по ключевым военным вопросам, включая требование генерала мобилизовать около 500 тысяч новых солдат.

На напряженной встрече 29 января Залужный заявил, что новые рекруты необходимы для достижения успехов на поле боя перед превосходящей огневой мощью и численностью российских войск, рассказали источники, знакомые с разговором.

Зеленский отказался от призыва такого большого количества людей, отчасти потому, что у Украины нет денег, чтобы платить им без значительного повышения налогов для своих граждан. Кроме того, столь масштабный призыв был бы политически непопулярным.

"Президент не считает, что такая массовая мобилизация мужчин желательна или оправдана на данный момент", – сказал чиновник, приближенный к Зеленскому. Он добавил, что на этой встрече Зеленский сообщил Залужному, что хочет отправить его в отставку.

В четверг Залужный опубликовал колонку на вебсайте CNN, в которой утверждал, что украинское правительство не смогло мобилизовать достаточное количество войск, и призвало к модернизации высокотехнологичных военных возможностей страны.

"Мы должны признать значительное преимущество врага в мобилизации человеческих ресурсов и сравнить это с несостоятельностью государственных институций в Украине улучшить численность наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - написал он.

Найти замену Залужному – серьезный вызов, пишет издание.

Одним из потенциальных кандидатов является глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. 38-летний военный имеет опыт работы в спецподразделениях, а не как командир армии. Его назначение потенциально означало бы переход к асимметричной тактике.

Но непонятно, хочет ли он сам этой должности, отметил источник, знакомый с вопросом.

"Он любит свою работу и, возможно, захочет и дальше продолжать взрывать что-то в России", – сказал собеседник издания.

Другой вариант – нынешний командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. 58-летнему генералу приписывали руководство обороной Киева в первый месяц войны, а затем организацию успешного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области осенью 2022 года.

Но среди рядовых солдат Сырского не особо любят, его многие считают командиром советского образца. Сырского также обвиняют в том, что он слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, и вообще в том, что он не ставит во главу угла сохранение человеческих ресурсов, отметило издание.

"Кто бы ни заменил Залужного, это может не прекратить публичные споры между генералом и президентом, и Залужный останется популярной фигурой в Украине", – сказала Анджела Стент, бывшая сотрудница разведки США.

"Непонятно, как это повлияет на военную эффективность Украины. Это будет зависеть от того, кто станет его преемником, и от того, как на его преемника смотрят остальные военные, и от того, насколько эффективным будет его преемник на поле боя", – добавила Стент.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 29 января появилась информация о том, что Залужный якобы уволен с должности. Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя эту информацию, сказал OBOZ.UA: "Нет предмета разговора".

Источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему оставить должность в обмен на другую, но тот отказался.

По данным Economist, Зеленский предлагал Залужному должность секретаря СНБО. Издание отмечает, что из-за утечки информации пострадали и генерал, и президент.

2 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что документа об отставке Валерия Залужного по состоянию на сегодняшний день нет

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что, якобы, нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

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