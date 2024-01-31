Зеленский предложил Залужному должность секретаря СНБО, тот отказался – The Economist

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного последнему предложили новую должность – секретаря Совета национальной безопасности. Однако генерал отказался.

Видео дня

Об этом сообщает Economist, ссылаясь на свои источники в Генштабе ВСУ, среди "близких к генералу Залужному лиц" и неназванных нардепов. При этом издание отмечает, что из-за утечки информации о якобы увольнении главнокомандующего "пострадали оба мужчины" – и генерал, и президент.

Среди кандидатов на должность Залужного Economist называет двух других генералов: 58-летнего Александра Сырского и 38-летнего Кирилла Буданова. "Оба считаются близкими к президентской команде", считает издание и добавляет, что глава украинской разведки Буданов отказался от работы в должности главы ВСУ в последнюю минуту.

Издание также подчеркнуло, что утечка об увольнении Залужного – правда это или нет – произошла в пользу российских пропагандистов, а также украинских оппозиционных политиков. "Предыдущий президент Петр Порошенко, мало любящий своего преемника, поспешил воспользоваться беспорядками", - отметил Economist.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 января стало известно, что главнокомандующий ВСУ Залужный якобы уволен с должности. Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя информацию об отставке Залужного для OBOZ.UA, сказал: "Нет предмета разговора".

Между тем, источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предложил ему покинуть пост главнокомандующего ВСУ в обмен на другую должность, но тот отказался.

Ранее официальный Киев пытался внести ясность в якобы конфликт Залужного и Зеленского. К примеру, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку тот четко выполняет свои функции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!