Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ – источники

Вечером 29 января стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уволен с должности. Такое решение принял президент Владимир Зеленский.

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Об этом заявил бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Эту информацию подтвердили и источники OBOZ.UA в команде Залужного.

"Мои источники из Офиса президента сообщили, что Залужный уволен с должности главкома! Я хочу, чтобы информацию не подтвердили. Очень. Но уже второй источник", – отметил Береза.

Стоит отметить, что официальной информации об уходе Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ пока нет.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, Залужному объявили об отставке, но указа пока нет.

Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран, однако он отказался.

В то же время журналист Роман Цымбалюк сообщил, что президент назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова.

Кроме того, в сети появилась информация о якобы отставке министра обороны Украины Рустема Умерова.

В Минобороны сделали заявление на фоне слухов об отставках.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", – говорится в сообщении.

При этом в Минобороны не уточнили, что именно комментируют.

Напомним, на фоне неугомонных слухов о натянутых отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным официальный Киев пытается внести ясность в этот якобы конфликт. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 5 декабря говорил, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку он четко выполняет свои функции.

Ранее в сети разгорелся скандал после того, как народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла предложила уволить главкома Залужного из-за его якобы несостоятельности на этом посту.

Как сообщал OBOZ.UA:

Марьяна Безугла из-за нападений на Залужного стала звездой на пропагандистских телеканалах РФ. Даже в прокремлевских эфирах ее заявления считают абсурдными и не соответствующими истине.

Ранее военный Юрий Гудыменко заявил, что народная депутат Марьяна Безугла пытается получить как можно больше внимания к своей персоне путем публичной атаки на военное руководство государства. Ее выходки нерациональны и, что хуже всего, вредны для страны, поэтому требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

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