Документа об отставке Залужного по состоянию на сегодняшний день нет, – Данилов

Указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на сегодня нет. Об этом заявил 2 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО в интервью "Украинскому Радио" прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что главнокомандующего таки планируют поменять. При этом Данилов не ответил на вопрос, состоится ли отставка Залужного, по его мнению.

В Аппарате Совета нацбезопасности и обороны не работают с домыслами, а работают только с документами, заверил Алексей Данилов.

"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии, и это не на пользу. Если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что нужно понимать – война идет не только на фронте, но и в информационном пространстве.

"То, что публикуют уважаемые издания, то иногда и там есть такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности. Я осознаю, о чем рассказываю. Иногда людям приписывают то, чего не было. На сегодня мы живем в таком мире, где, к сожалению, информационные войны продолжаются 24 часа в сутки и очень сильно влияют на подсознание", – отметил Алексей Данилов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 29 января появилась информация о том, что Залужный якобы уволен с должности. Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя эту информацию, сказал OBOZ.UA: "Нет предмета разговора".

Источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему оставить должность в обмен на другую должность, но тот отказался.

По данным Economist, Зеленский предлагал Залужному должность секретаря СНБО. Издание отмечает, что из-за утечки информации пострадали и генерал, и президент.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже заявлял, что якобы нет оснований говорить об отставке Залужного, поскольку тот четко выполняет свои функции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!