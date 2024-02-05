'Методом тестирования': Игнат рассказал, как отбирали украинских пилотов для обучения на самолетах F-16

Украинских пилотов, которые осуществляют обучение на самолетах F-16, отбирали путем тестирования, а также с учетом их боевой подготовки и ряда других важных критериев. Также учитывалось знание английского языка.

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Такое заявление сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Учиться поехали пилоты, сдавшие соответствующие тесты. Одними из критериев отбора пилотов являются боевая подготовка, боевой опыт, обучение, ну и знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал", – отметил Игнат.

Он также отметил, что подготовка пилотов протекает в соответствии с тщательно разработанным планом и графиком, и они уже успешно совершенствуют свои навыки во время полетов.

Спикер ПС ВСУ уточнил, что украинские пилоты столкнутся в Украине с вызовами, с которыми даже инструкторы не часто сталкивались в своей профессиональной деятельности.

"А это – перехват таких целей, как "шахеды", крылатые ракеты. Этому еще можно учиться непосредственно там, с западными инструкторами", – добавил он.

Стоит отметить, что командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал поступление в Украину дальнобойного оружия и самолетов F-16. Он считает, что это будет способствовать достижению еще больших успехов украинских защитников на поле боя и дальнейшему освобождению территории от врага.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что в украинском небе самолеты F-16 появятся в этом году. Российские оккупанты сразу это почувствуют.

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