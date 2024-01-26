'Россияне это почувствуют': Дмитрий Кулеба сказал, когда F-16 появятся в украинском небе

В украинском небе появятся самолеты F-16 в этом году. Российские оккупанты сразу это почувствуют.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, истребители F-16 появятся в нашей стране, как это обещано партнерами.

"Со стороны партнеров, участвующих в коалиции F-16, все идет по плану. Они выполняют взятые на себя обязательства, и мы двигаемся к поставленным целям", – сказал министр.

Кулеба объяснил, что в этом процессе "есть три составляющие": это техническая подготовка самолетов, обучение пилотов и инженеров, а также обустройство соответствующей инфраструктуры.

Министр иностранных дел заверил, что россияне ощутят появление в украинском небе истребителей F-16 "сразу же".

Как сообщал OBOZ.UA, задержка в передаче Украине истребителей F-16 может происходить по вине Соединенных Штатов. Причина заключается в попытке Белого дома "менеджерировать" возможную эскалацию со стороны России.

В свою очередь спикер командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что пилоты Сил обороны Украины, проходящие обучение на американских истребителях F-16 за границей, уже летают на них с инструкторами. По его словам, на сроки завершения тренировок влияют многие факторы.

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