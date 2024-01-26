США затягивают передачу Украине F-16: эксперт назвал причину

Задержка в передаче Украине истребителей F-16 может происходить по вине Соединенных Штатов. Причина заключается в попытке Белого дома "менеджерировать" возможную эскалацию со стороны России.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Что касается F-16, то при всей благодарности нашим американским партнерам есть мнение, что в известной степени это затягивание происходит также по вине именно Соединенных Штатов", – отметил эксперт.

Так, по мнению Мельника, советники Белого дома по безопасности могут рассматривать факт передачи Украине F-16 как определенную провокацию главы Кремля Владимира Путина. "Прежде всего, они опасаются применения тактического ядерного оружия, и это не без основания. Потому что россияне время от времени вбрасывают в информационное пространство такие месседжи", – сказал эксперт.

В то же время он отметил, что истребители F-16 не станут средством, которое изменит ход войны.

По словам Мельника, длительная подготовка украинских летчиков управлению F-16 вполне оправдана, ведь она состоит из нескольких обязательных этапов.

"После прохождения теоретического переобучения сначала выполняются учебно-тренировочные полеты с инструкторами, далее задачи постепенно усложняются. Сначала это взлет-посадка, навигация, пилотаж, то есть подготовка к боевому применению самолета. Боевое применение также происходит по мере усложнения", – объяснил он.

В то же время эксперт предупредил, что, по его оценкам, передача Украине около сотни этих истребителей, анонсированных союзниками, вряд ли произойдет до конца 2024 года.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что пилоты Сил обороны Украины, которые проходят обучение на американских истребителях F-16 за рубежом, уже летают на них с инструкторами. По его словам, на сроки завершения тренировок влияют многие факторы.