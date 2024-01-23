Украинские пилоты уже летают на F-16 с инструкторами, – Игнат

Пилоты Сил обороны Украины, проходящие обучение на современных американских истребителях F-16 за рубежом, уже летают на них с инструкторами. Процесс подготовки украинских пилотов идет по плану, а на сроки завершения тренировок влияют многие факторы.

Видео дня

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарфона в понедельник, 22 января. По его словам, на сроки подготовки влияют погодные условия и количество часов налета у каждого из пилотов, а также перерыв во время Рождественских праздников.

"Процесс продолжается, пилоты летают с инструкторами. Нужно налетать определенное количество часов. Есть фактор и погодные условия, есть фактор, что во всем мире были определенные выходные – Рождественские", – сказал Игнат.

Он отметил, что украинские летчики проходят подготовку на территории Великобритании, Дании и Соединенных Штатов Америки.

В то же время, подготовку проходят не только пилоты, но и специалисты по обслуживанию. Они приобретают необходимые навыки в других государствах.

Игнат отметил, что партнеры "очень конфиденциально готовят наших пилотов", поэтому информация по этому поводу обычно не слишком распространяется.

"У партнеров в рамках нашей авиационной коалиции есть определенный план. К этой коалиции присоединились даже те государства, которые не имеют на вооружении F-16, но все же готовят специалистов", – подчеркнул Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее отметил, что подготовка к первому воздушному удару воинов ВСУ из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. К нему готовятся пилоты и инженеры, а также готовится инфраструктура.

Как известно, Украина активно готовится принимать самолеты F-16, проводит работу по интеграции в систему ВСУ современных истребителей. Работа проходит как внутри страны, так и внутри деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!