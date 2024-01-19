Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в Украине, продолжается: детали от МИД

Подготовка к первому воздушному удару украинских защитников из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. К нему готовятся пилоты и инженеры, а также готовится инфраструктура.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что все страны, пообещавшие предоставить Украине эти истребители, придерживаются взятых на себя обязательств.

"Подготовка к первому воздушному удару, который совершат F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, пообещавшие предоставить F-16, придерживаются своих обязательств", – сказал Кулеба.

При этом министр отметил, что сама технология истребителей F-16 очень сложна. И потому невозможно "просто пересесть из одной машину в другую".

В то же время Кулеба намекнул, что первые воздушные победы по применению F-16 мы можем увидеть уже в скором времени.

"Изменяется даже концепция управления воздушным боем. Поэтому, процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более-менее по плану. И я думаю, что в этом году у нас будут первые воздушные победы F-16 в Украине", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил о подготовке первых 18 единиц F-16 для доставки в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина активно готовится принимать самолеты F-16, проводит работу по интеграции в систему ВСУ современных истребителей. Работа проходит как внутри страны, так и внутри деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил.

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