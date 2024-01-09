Украина активно готовится принимать самолеты F-16: в Минобороны раскрыли детали

Украина проводит работу по интеграции в систему своих Вооруженных Сил современных истребителей F-16, которые должны передать Киеву западные партнеры. Работа проходит как внутри страны, так и в рамках деятельности международной Коалиции военно-воздушных сил.

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Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк на своем канале в Telegram в понедельник, 8 января. По его словам, до конца 2024 года запланировано внедрение "быстрого трека" интеграции F-16 в систему Сил обороны.

Он отметил, что внутри Украины продолжается сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов. В частности, уже проведена оценка аэродромов для истребителей.

Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ.

"Подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать собственные способности и приобретать новые", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ, вероятно, завершат подготовку на американских F-16 в США до конца 2024 года. Более конкретные сроки там пока назвать не могут.

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря сообщил о подготовке первых 18 единиц F-16 для доставки в Украину.

– Первая партия F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицирована, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– В конце декабря в ISW заявили, что Украина может в скором времени получить первую партию F-16 в соответствии с обязательствами Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии.

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