"От 5 до 8 месяцев": в Пентагоне сказали, когда пилоты ВСУ могут завершить обучение на F-16

Пилоты Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку на американских истребителях F-16 в США, как ожидается, завершат ее до конца 2024 года. Конкретных сроков окончания учений в Штатах пока назвать не могут.

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Об этом сказал представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге в Вашингтоне в четверг, 4 января. Он напомнил, что по состоянию на сейчас группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

По словам представителя Пентагона, в зависимости от уровня подготовки пилота она может длиться от пяти до восьми месяцев.

"Поэтому ожидаю, что где-то до конца года эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу", – добавил Райдер.

Как известно, в Аризоне группа украинцев изучает основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах. Затем они перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях в Украине.

Перед этим украинцы проходили курсы по английскому языку.

Как писал OBOZ.UA, 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке первых 18 истребителей F-16 для доставки в Украину.

Первая партия F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицированной. Страны, которые имеют на вооружении эти самолеты, улучшали их "по мере своих возможностей", заявил ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.