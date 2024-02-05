Наев заявил, что Украина ожидает поступления самолетов F-16 и ракет на 300-500 км

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал поступление в Украину дальнобойного оружия и самолетов F-16. Он считает, что это будет способствовать достижению еще больших успехов украинских защитников на поле боя и дальнейшему освобождению территории от врага.

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Как отметил генерал-лейтенант, новое вооружение поступит в Украину уже в последующих пакетах военной помощи. Об этом говорится на Facebook-странице Командования Объединенных Сил ВС Украины, которое отмечает 5 февраля четвертую годовщину со дня создания.

"В последующих пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит Силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя и освободить нашу территорию от врага", – подчеркнул Наев.

Он также отметил, что с появлением реактивных систем залпового огня M142 HIMARS летом 2022 года, а затем и M270 MLRS, противник понес еще большие потери в логистическом обеспечении своих передовых подразделений. Поскольку враг был вынужден перемещать свои полевые склады и пункты управления на расстояние более 100 км от переднего края.

"Это привело к увеличению логистического "плеча" подвоза боеприпасов и материальных средств, усложнению управления войсками, потере наступательных способностей и переходу к вынужденной обороне (а со временем – к "жесту доброй воли" с правого берега Днепра и эвакуации из Херсона)", – рассказал генерал-лейтенант.

Также, благодаря материально-технической помощи стран-партнеров, Вооруженные Силы Украины получили западные образцы артиллерийского вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам превосходят аналогичное вооружение Российской Федерации.

В частности, украинские войска получили полевые гаубицы M777A1, FH70, а также самоходные артиллерийские установки CAESAR, AHS Krab, PzH-2000, M109. В сочетании с системами контрбатарейной борьбы и разведывательными беспилотниками это позволило Вооруженным Силам Украины компенсировать преимущество противника в артиллерии и эффективно противостоять российской тактике "огневого вала".

Во время ракетного террора зимой 2022-2023 годов, как отметил Наев, важную роль в уменьшении ракетной угрозы и защите критической инфраструктуры от БПЛА типа SHAHED-131/136 сыграли зенитно-ракетные комплексы средней дальности NASAMS, IRIS-T и SLM. артиллерийские установки GEPARD. Это позволило повысить эффективность противовоздушной обороны до уровня 75-80%. На сегодняшний день показатели уничтожения средств воздушного нападения противника иногда достигают даже 100%.

"С поступлением на вооружение в апреле 2023 года зенитно-ракетного комплекса PATRIOT противоракетный щит Украины усилился еще больше за счет увеличения дальности уничтожения аэродинамических целей на расстоянии до 150 км. Мы получили надежную защиту от баллистических ракет противника "Искандер" и "Кинжал"", – добавил Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска за последнее время незначительно продвинулись на двух участках фронта в пределах Авдеевского направления. Там продолжают идти тяжелые позиционные бои.

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