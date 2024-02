Оккупанты продвинулись на севере Авдеевки и в Первомайском – DeepStatе

Российские оккупационные войска за последнее время незначительно продвинулись на двух участках фронта в пределах Авдеевского направления. Там продолжают идти тяжелые позиционные бои.

Об этом сообщает аналитический канал DeepState, внесший соответствующие изменения на карту. Об "успехах" оккупантов указал также Институт изучения войны.

"Враг продвинулся на севере Авдеевки и в Первомайском... В Авдеевке смерть проводит свой национальный отбор..." – говорится в посте.

На незначительное продвижение оккупантов в районе Авдеевки указал также Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). В сводке за 4 февраля сообщается, что на фоне длительных позиционных боев российские войска недавно продвинулись вдоль трассы H-20 к востоку от города.

Также на днях пропагандисты хвастались, что ВС РФ наступали в районе Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки.

Представитель одной из бригад ВСУ, действующей на Авдеевском направлении, опроверг это. По его словам, оккупанты не продвинулись вблизи Степного (к северо-западу от Авдеевки) и коксохима.

По данным ISW, за прошедшие сутки позиционные бои продолжались в районе: Новобахмутовки и Степного; коксохимического завода на северо-западной окраине города; ресторана "Царская охота" на юго-восточной окраине; к западу от города у Тоненького и Северного, к юго-западу – возле Опытного, Первомайского, Невельского.

Генштаб ВСУ отметил, что накануне на Авдеевском направлении защитники отбили 21 вражескую атаку в районах н. п. Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 – возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации пытались прорвать оборону наших войск, обстреляли из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что армия РФ выбрала Авдеевку в качестве "подарка" для Путина к выборам весной. Полный контроль над этим населенным пунктом могут планировать захватчики.

