Украинские защитники отбили 21 атаку окупантов под Авдеевкой, враг прекратил штурмы под Купянском - Генштаб

Под Авдеевкой украинские защитники отбили двадцать одну атаку оккупантов. Кроме того, враг прекратил штурмы под Купянском.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Несмотря на значительные потери, россияне не отказываются от планов полной оккупации Украины.

"Враг игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники", – отмечают в Генштабе.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательный деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес несколько авиационных ударов в районах населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезно Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Барановка, Гремяч, Богданово Черниговской области; Владимировка, Степок, Покровка, Грабовское Сумской области; Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Россияне нанесли несколько авиационных ударов в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты три атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки неподалеку от Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отбиты 2 атаки к северу от Приютного и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 30 населенным пунктам, среди них Полтавка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск. - Токаровка, Дарьевка, Днепровское, а также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпически разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой Донецкой области. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм окупантов без прикрытия с неба.

В свою очередь, воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате были уничтожены вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

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