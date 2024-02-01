'Горько смотреть': пропагандисты Путина пожаловались, что украинские дроны разнесли колонну оккупантов под Новомихайловкой

Кремлевские "военкоры" подняли панику из-за разгрома колонны РФ под Новомихайловкой на Донетчине. Оккупанты выдвинулись на штурм, однако даже не успели вступить в бой, поскольку подверглись налету украинских БПЛА. Пропагандисты заявили, что им "горько смотреть" на то, как российские конмадиры отправляют солдат в наступление без прикрытия с воздуха.

Видео дня

Видео мощных ударов обнародовали украинские защитники. Датой съемки указано 30 января 2024 года. На опубликованных кадарах видно, как ударные дроны ВСУ одну за другой атакуют бронемашины в колонне оккупантов, которая направилась штурмовать позиции Сил обороны.

Российские пропагандисты в своих Telegram-каналах принялись постить эпичное видео разгрома. При этом они возмущаются, что оккупанты идут в бой без прикрытия с неба и РЭБ.

"Прикрытия с неба нет. Ни малокалиберных пушечных зенитных комплексов, ни зенитных пулеметов, ни малой РЭБ. ...В чем смысл таких атак? В том, чтобы отчитаться об активных действиях и ордена заработать, положив своих?" – пожаловался пропагандист, фанат Сталина Максим Калашников.

А "военкор" Роман Сапоньков потребовал принять "экстренные меры", поскольку командование РФ демонстрирует "полнейшую тупость и некомпетентность".

"Я честно, не знаю как это комментировать, как можно не учитывать фактор FPV-дронов на 30.01.2024, будучи генералом-адмиралом, рисующим план атаки? Где опыт от летней попытки контрнаступления ВСУ? Как можно позволять себе терять столько техники за день, столько людей? Полнейшая тупость и некомпетентность", – заявил он.

Сапоньков также пожаловался, что у ВС РФ в настоящее время "нет никакой массовой защиты от дронов", а "все, что ставят, уже давно устарело и не перекрывает новые частоты противника".

Как сообщал OBOZ.UA, в плен к украинским пограничникам попали трое оккупантов, которые пытались штурмовать позиции Сил обороны на Луганщине. Один из них, чеченец из Грозного, рассказал, что несколько месяцев назад подписал контракт с ВС РФ, поскольку хотел "заработать".

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