Один из захватчиков хотел 'подработать': пограничники взяли в плен оккупантов на Луганщине, которые хотели штурмовать украинские позиции

Украинские защитники продолжают не только уничтожать, но и брать в плен российских оккупантов. При чем некоторые из них признаются, что пришли в чужую страну ради того, чтобы "заработать" денег.

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Трое захватчиков попали в плен к бойцам бригады Гвардии наступления "Месть". Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, путинские террористы попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих в Луганской области, но в итоге попали в плен. Пограничники ГПСУ предоставили врагу медицинскую помощь, воду и передали спецслужбам.

Одним из пленных оказался гастарбайтер из Грозного. В ГПСУ рассказали, что чеченец несколько месяцев назад подписал контракт с российской оккупационной армией, потому что хотел "заработать".

Также среди пленных был мобилизованный из Рязани и контрактник – командир отделения из Пскова.

Напомним, во время видеообщения с пленным российским оккупантом его мать поразила всех своей неожиданной реакцией. Женщина издала феерическую "проповедь" и заявила, что "Бог своих не бросает".

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках обмена на родину вернулось 207 украинских воинов, среди них те, которые защищали Мариуполь, "Азовсталь", остров Змеиный и защищали государство по разным направлениям – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

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