'Бог своих не бросает': мать пленного оккупанта издала феерическую 'проповедь' в разговоре с сыном. Видео

Во время видеообщения с пленным российским оккупантом его мать поразила всех своей неожиданной реакцией. Женщина издала феерическую "проповедь" и заявила, что "Бог своих не бросает".

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В шоке от этого присутствовал не только присутствовавший во время звонка журналист, но и сам оккупант. Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Владимир Золкин.

Так, коллега Золкина Дмитрий вместе с оккупантом по имени Иван позвонили в Россию матери последнего. Женщина с безумным взглядом начала говорить о Боге и его чудесах.

Женщина с выражением безумного восторга начала неожиданную дискуссию о Боге и его чудесах.

"Я знаю, я верю, сыночек, Господь своих не бросает... Ванечка, ты открой свое сердце для Бога, все будет хорошо, ты не мне верь, ты Господу верь… Потому что с нами Бог", – заявила россиянка.

Сам Золкин с сарказмом прокомментировал этот диалог, напомнив любимую фразу "они своих не бросают".

"Если вы слышали фразу "рузги своих не бросают", то забудьте. Эта мадам перешла на новый уровень и теперь их не бросает господь", – прокомментировал он.

Напомним, в вооруженных силах РФ заработал новый вид агитации на контрактную службу. Так, пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на другой день подписал его.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный наемник российского ППК "Редут" объяснил свое участие в боях в Харьковской области плохой оценкой по географии в школе. Он признался, что до попадания в плен не думал, почему Россия решила после Донбасса захватить другие украинские территории.

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