'Был в запое': пленный оккупант объяснил, как оказался на войне против Украины. Видео

В Вооруженных силах РФ начал работать новый вид агитации на контрактную службу. Так, пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на другой же день подписал его.

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Видео разговора с пленными появилось в распоряжении OBOZREVATEL. Такого "бойца" приняли на службу в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты ВМФ России.

Россиянин по имени Сергей Вознин долгое время выпивал и не выходил из запоя, после чего ему друзья посоветовали идти воевать, потому что на контракте "и платят, и одевают, и кормят". Поэтому он и решил пойти на войну и убивать украинцев.

В ряды российской армии он попал в октябре 2022 года, участвовал в боевых действиях как рядовой стрелок. Сначала взвод оккупанта стоял на херсонской дамбе. Затем их перекинули в Запорожскую область, где в районе Работино он попал в плен в первый же день, как только прибыл.

"Мы 8 месяцев стояли на дамбе в Херсонской области. Нас, неполный взвод, забросили в район Работино для подготовки позиций, в бой приказали не вступать. При мне ни потерь, ни раненых не было. В плен я попал вечером в первый же день, когда мы прибыли", – рассказал оккупант.

Напомним, что попавшие в плен к бойцам Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении захватчики рассказали о больших потерях войск РФ на этом участке фронта, а также пожаловались на плохое обеспечение и качество связи. Кроме того, они признались, что захватчиков накрывает огнем собственная артиллерия.

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