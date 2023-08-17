'Нас перемололи': пленные оккупанты пожаловались на большие потери на Запорожском направлении. Видео

Попавшие в плен к бойцам Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении оккупанты рассказали о больших потерях войск РФ на этом участке фронта, а также пожаловались на плохое обеспечение и качество связи. Кроме того, они признались, что захватчиков накрывает огнем собственная артиллерия.

Видео дня

Видео разговора с пленными оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. В частности, один из них, сержант по имени Михаил Храмов рассказал, что служил стрелком в 1-й роте 136-й бригады армии РФ. Воевать против Украины 44-летний оккупант приехал из Краснодарского края по мобилизации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Нас было человек 15. Из 15 девять по-моему "двести", а шесть "трехсотые" тяжело. Я вот сам получил шесть ранений. Нас просто перемололи, шансов у нас никаких не было. Я не знаю, руководство знало или нет. Это настолько глупо – они выкинули людей и за два часа превратили их в трупы. Никакой эвакуации за нами не было, и я так понимаю, что она не была даже предусмотрена", – пожаловался российский военный.

По словам пленного, его взвод "дружеским огнем" накрыла своя же артиллерия:

"Нас артой наркыло. Вызвал командир взвода арту, арта ударила наша же, его сразу "затрехсотило". Мало того что нас с двух сторон крыли, еще нас накрыла своя же арта".

Другой пленный оккупант рассказал, как вместе со своим подразделением попал в окружение.

"Сдался в плен после того как нас окружили. Обстреливали очень сильно артиллерией, минометами, потом окружили, сказали, сдавайтесь, будете жить. Приняли решение сдаться. Было человек около 12, осталось шесть или семь, остальные были "двухсотыми", – сказал он.

По его словам, обеспечение у его подразделения было недостаточным: "Бронежилетов не хватало, пацаны сами все искали. Медицина была с гуманитарки, еды было мало постоянно. Связи нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой пленный оккупант пожаловался на командование, которое бросило его "на убой" в неизвестном направлении. Он признался, что сдался в плен ВСУ, поскольку не видел смысла воевать дальше.

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