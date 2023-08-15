'Кинули на штурм в неизвестном направлении': оккупант пожаловался на командование РФ и признался, почему сдался в плен ВСУ. Видео

Российское военное руководство бросает своих мобилизованных солдат на "мясные штурмы" и не переживает из-за больших потерь. Так, пленный российский оккупант Узкий Петр из Донецка пожаловался, что его с собратьями фактически бросили "на убой" в неизвестном направлении.

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Видео с пленным захватчиком выложили в Telegram-канале "Ищи своих". Оккупант рассказывает, что сдался в плен ВСУ, поскольку не видел смысла воевать дальше.

Как рассказывает захватчик, он служил в армии так называемой "ДНР". Однако их военное руководство абсолютно не ценит свой личный состав, а мобилизованных солдат используют как "пушечное мясо", забрасывая им Вооруженные силы Украины.

Оккупант также заявил, что их "положение на фронте очень плачевное" и он не видел больше смысла сопротивляться украинским Силам обороны, поэтому сдался в плен.

Ранее пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время, захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

Ранее военнослужащий путинской армии пожаловался на бессмысленную систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в говне, но не осуждает агрессию, надеясь, что "Америка и Европа" вскоре не будут обращать на нее внимания.

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