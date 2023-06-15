'Живем в дерьме': оккупант пожаловался на порядки в России и провалы в войне. Перехват

Очередной военнослужащий путинской армии пожаловался на бестолковую систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме, но не осуждает агрессию, надеясь, что "Америка и Европа" вскоре не будут обращать на нее внимания.

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Жалобами и одновременно взглядами в "светлое" будущее он делился в телефонном разговоре другу-оккупанту. Ее фрагмент в распоряжение OBOZREVATEL предоставила хакерcская группировка "Фронтовые разговоры оккупантов" (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Ну я и говорю, это государство су*а на*уй... Это, знаешь, игра в одни ворота. У вас прав нет, нам что надо, то мы и будем делать, бл*дь. И ты ни*уя с этим не сделаешь. Это разрешение на оружие, эти все другие моменты. Просто игра в одни ворота. Они же там рассказывают об "иноагентах", "изменниках", уехали из России, бл*дь. Так а кто уехал? Поехали люди думающие", – высказался оккупант о показухе в РФ.

Среди неглупых соотечественников он назвал Макеревича, Гребенщикова, Пугачеву и Галкина, которые, по его мнению, могут позволить себе высказывать свою точку зрения, потому что у них все хорошо в финансовом плане.

"Им бл*дь до пи*ды, будут у них концерты в РФ или нет. У них там авторские, бл*дь, ротации и отчисления. Уже машина запущена, просто денежный поток, на*уй… А эти долбо*бы пехотинцы…" – возмутился оккупант, считая, что простой народ в России противостоять системе не может.

Он рассказал другу, как ездил на строительную базу и застал несколько автомобилей, увешанных российскими триколорами и из салонов которых раздавался гимн РФ. Россиянин возмутился, что владельцы тех авто почему-то радовались, тогда как остальные им только сигналили.

"Ну не долбо*бы? Вот у нас так праздник, радуются.Чему радуются, на*уй? Что живем в дерьме, на*уй, и срать ходим на улицу? И самое обидное, что ни*я не изменишь. Всех все устраивает", – возмутился оккупант.

Несмотря на это, он не теряет оптимизма и считает, что война скоро закончится. Но не благодаря силе российского оружия, а потому что на Западе якобы полно своих проблем, и там скоро "перестанут обращать внимание на российскую агрессию". Главной целью оккупационного войска он назвал утилизацию "старой военной техники" ВСУ.

"Скоро все закончится, в любом случае. Но не умением, на*уй, и вооружением российской армии, что мы все показали, а просто Европа и Америка рукой махнут, потому что у них там своих проблем много. С долгами, с населением. Но это будет не та победа, которую хочет господин, бл*ь, президент на*уй. Вот такое у меня мнение", – выразил убеждение захватчик.

По его словам, ныне якобы видно, что на Западе "выдыхаются" и желания помогать Украине у них уже нет. Но к такому выводу россиянин, конечно же, пришел не сам, это ему подсказали пропагандистские медиа.

"По крайней мере то, что в СМИ говорят. А чего достигли, бл*дь? Утилизируем, на*уй, технику импортную. Австралия, бл*дь самолеты там готова поставлять, которые списать надо. Эти также, четырехколесные легкобронированные машины, на*уй, готовы поставлять. То, что нужно утилизировать, а здесь бесплатная утилизация, еще за это и деньги получат. Абсурд…" – заявил россиянин, хотя благодаря этой "старой" западной технике на сегодня его соотечественники массово утилизируются на украинской земле и не исключено, чо вскоре такая же участь постигнет и его.

Внимание! В аудио присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант пожаловался родне на то, как командование отправляет армию РФ просто на убой. По его совам, их заставляют идти в штурмы, а за отказ наказывают, потому в итоге с позиций никто живым не возвращается.

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