'Просто на убой отправляют': военные РФ скулят, что с позиций никто живым не возвращается. Перехват

Военные "второй армии мира" продолжают жаловаться на большие потери в Украине. Кроме того, они рассказывают родным о том, как их насильно отправляют в бой и наказывают за отказ участвовать в столкновениях с Силами обороны.

Видео дня

Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с сестрой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Этот захватчик из 350-го полка находится на Купянском направлении на Харьковщине.

"Пацанов просто на убой отправляют, сегодня отправили группу – положили...без прикрытия, без нихр*на, оттуда вынести потом не могут пацанов, вот там пацаны до сих пор лежат 200-е... Вот так вот не дай Бог, что случись, и х*й тебя потом найдут", – говорит военный страны-агрессора.

Одну группу из его полка отправили окапываться на одном из участков фронта. Однако военные даже не успели дойти до указанного места – их атаковали ВСУ.

Тех же, кто не хочет отправляться на передовую, в армии РФ отправляют в комендатуру, где им угрожают и избивают.

"Пацаны с ума сходят, говорит, да сломайте мне руку, *пты, да сломай мне ногу, чтобы просто увезли в госпиталь", – сказал захватчик.

Оккупант рассказал, что его и товарищей по службе такая ситуация не устраивает. Они хотят подать коллективную жалобу в военную прокуратуру РФ, но сделать это должны родственники военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ продолжает нести большие потери в Украине. Военные страны-агрессора жалуются на отсутствие необходимого оборудования и неправильные, по их мнению, приказы руководства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!