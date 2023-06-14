'Нас тут осталось вообще чуть-чуть': оккупант пожаловался на потери и приказы руководства. Перехват

"Вторая армия мира" продолжает нести большие потери в Украине. Военные страны-агрессора жалуются на отсутствие необходимого оборудования и неправильные, по их мнению, приказы руководства.

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Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). По его словам, в его подразделении каждый день появляются новые раненые и погибшие.

"Нас здесь ложат, п**дец, день за днем. У нас сегодня еще 4 300-х. Тут уже столько нас вырезали, осталось вообще чуть-чуть. Сейчас гонят, бл*дь, под танки, копать пока "грядки"...Приказы такие не должны мы выполнять", – пожаловался захватчик.

По тылам врага тоже регулярно бьют наши Силы обороны.

В связи с такой сложной ситуацией военный РФ попросил свою жену обратиться в военную прокуратуру России, но при этом не называть их фамилию, чтобы там не узнали, от кого именно поступила жалоба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, власти российской Республики Хакасия прекратили публиковать некрологи о своих жителях, погибших на войне в Украине. Это произошло после "просьбы" министерства обороны Российской Федерации.

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