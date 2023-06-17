'Ходят с охраной': пленный оккупант пожаловался на командиров и признался, что боятся расправы со стороны подчиненных. Видео

Пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

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При этом, как и большинство других россиян, только после попадания в плен оккупант якобы внезапно осознал, что кремлевская пропаганда врет. Об этом сообщает Telegram-канал "Ищи своих" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мобилизованный россиян рассказал, что якобы хотел подорваться на гранате, чтобы не попадать в плен. Однако ему не суждено было самоликвидироваться, так как при себе был только запал, а сама граната осталась в рюкзаке.

"Мысли такие были, чтобы гранату взорвать, бросить себе под ноги, а тут как на грех у меня один запал, граната осталась в рюкзаке. Ну, нам (кремлевская пропаганда, – ред.) жути нагнали, что отрезают органы. Перспектива плена меня не очень радовала. Но как получилось со мной отнеслись более чем достойно", – говорит оккупант.

Также оккупант пожаловался, что командование армии РФ не считается с потерями и отправляет людей на верную смерть. По словам захватчикам, на одной из позиций после минометного огня из 28 россиян в живых осталось только 9.

"Такое ощущение, что командиры за наш счет пытаются заработать себе звания, ордена, награды, не думая о последствия, о потерях. Нужно было пойти, подавить пулемет на каком-то участке. Первый танк сразу вышел из строя, подорвался на мине. Второй танк тоже пришел в негодность. Отправили людей к пулемету – их там просто закидали минами. Из 28 человек осталось 9", – жалуется захватчик.

Кроме того, россиянин заявил, что многие мобилизованные якобы хотят убить своих командиров, однако это у них сделать не получается из-за того, что те ходят с охраной.

"К товарищам командирам не подобраться – они все ходят с охраной, командир полка, командир батальона. Желающих его шлепнуть среди военнослужащих полка – намного больше, чем половина полка. Я не знаю, остается только отказываться от всего. Вот, допустим, целым подразделением, ротой просто не ходить никуда и сидеть в окопах ничего не делать", – жалуется россиянин.

Напомним, российский террорист пожаловался на большие потери путинской армии на передовой. Он рассказал, что на некоторых позициях оккупантов остро ощущается трупный запах.

Ранее военнослужащий путинской армии пожаловался на бестолковую систему и тупость властей РФ, отправивших его на войну против Украины. Он говорит о провале "СВО" и что его страна живет буквально в дерьме, но не осуждает агрессию, надеясь, что "Америка и Европа" вскоре не будут обращать на нее внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант пожаловался родне на то, как командование отправляет армию РФ просто на убой. По его совам, их заставляют идти в штурмы, а за отказ наказывают, потому в итоге с позиций никто живым не возвращается.

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