'Сидишь на позиции, чувствуешь трупный запах': оккупант рассказал о потерях и реалиях войны. Перехват

Военный оккупационной армии страны-агрессора России, которого отправили воевать в Украину, пожаловался на большие потери путинской армии на передовой. Он рассказал, что на некоторых позициях оккупантов остро ощущается трупный запах.

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Об этом он рассказал в телефонном разговоре со своим знакомым. Перехват разговора опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в пятницу, 16 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заявил, что армия России несет огромные потери – защитники Украины постоянно атакуют позиции противника, а оккупанты в свою очередь не всегда отвечают на обстрелы.

"Пацана, с которым сюда вместе приехали, задвухсотило, одного затрехсотило, нах*й… Выносили мы его.. полбашки, нах*й, осколком *бнуло. Остался, короче, один затылок, мозги в разные стороны. "Птичка", видать, скорректировала, срисовала.. А они видно за ней охотились... Не знаешь, где эти минометы.. нас все ху*рит.. Они бьют, а мы через пол часа начинаем отвечать", – сказал он.

Захватчик отметил, что очень много погибших среди бывших российских заключенных, которых "помиловали" и отправили умирать в Украину.

"Здесь уголовников только, бл*, 300 человек заходили, там, по-моему, всех и положили! И наших "штормов"..Там короче "200-х" пи**ец склько.. Весь лес!" – добавил он.

Оккупант также отметил, что потерь настолько много, что на позициях слышен трупный запах.

"Такого не было раньше, а сейчас вот сидишь на позиции и чувствуешь трупный запах уже подтягивает ветерком", – рассказал российский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты жалуются на то, что им уменьшили выплаты за участие в войне против Украины. Тем не менее они довольны тем, что дают, и готовы и за такие деньги становиться содержанием черных пакетов.

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