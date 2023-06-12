Российские оккупанты жалуются на то, что им уменьшили выплаты за участие в войне против Украины. Тем не менее они довольны тем, что дают и готовы и за такие деньги становиться содержанием черных пакетов.

Видео дня

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора русского военного украинской разведкой. Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как следует из записанного разговора, оккупант жалуется своей толи жене,толи знакомой, на то, что им всем снизили зарплату за участие в войне против Украины. Он обвиняет в этом российского диктатора Владимира Путина и называет его обычным российским словом.

При этом, как следует из разговора, обвиняя Путина в низких зарплатах, оккупанты не имеют ничего против самой войны и такого способа заработка.

"Насчет денег, Оленька, чтобы ты знала, здесь ребята по 170, максимум по 180 тысяч рублей получают. А 197 – это сержантские и командирские. Поняла? Да, всем снизили выплату. Опять же этот е*баный путин", – сказал он.

Оккупант также огорчил свою женщину тем, что не получает боевых выплат. Он ей объяснил, что "боевые" получают только контрактники, но в результате у них все равно получается меньше, чем у мобилизованных. Поэтому советует ей довольствоваться тем, что сейчас есть, потому что это и так, по его мнению, много.

"Мы и так много получаем, как нам сказали, только контрактники боевые получают. У них с боевыми все равно меньше получается, чем у меня. Поэтому довольствуемся тем, что есть. Да и так по 200 тысяч не плохо, – сказал российский кафир.

Осторожно, нецензурная лексика! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре один из оккупантов признался, что российские военные даже не думали спасать жителей затопленной Херсонщины. Вместо этого они воровали лодки у местных, чтобы самим спастись от большой воды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!