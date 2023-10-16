'У меня просто по географии два было': пленный оккупант 'оригинально' объяснил, почему оказался на фронте в Харьковской области. Видео

Пленный наемник российской ЧВК "Редут" объяснил свое участие в боях на Харьковщине плохой оценкой по географии в школе. Он признался, что до попадания в плен не задумывался о том, почему Россия решила после Донбасса захватить другие украинские территории.

Видео с интервью оккупанта опубликовали в сети. В частности, журналистка напомнила пленному, что Донбасс – это Донецкая и Луганская области, и задала вопрос, почему его отправили в Харьковскую (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

"Без понятия. Я же не по своему желанию сюда приехал. У меня просто по географии в школе два было. Вот сейчас сижу и думаю, если Луганскую и Донецкую Россия, получается, уже отвовевала, зачем дальше было двигаться. Это я сейчас только задумался над этим вопросом, тогда мне некогда было, внимания даже не обращал", – сказал наемник.

Видео дня

Как известно, ЧВК "Редут" подчиняется ГРУ РФ – военной разведке страны-агрессора. По данным СМИ, в ее составе воюют российских военные, в том числе мобилизованные, а также завербованные из российских тюрем строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пленный оккупант Александр Джалов рассказал, что командиры не ставили его подразделению никаких конкретных задач. Захватчики просто сидели в бункере и ждали ВСУ.

– Попавший в плен Александр Гумаев из Донецкой области признался, что предал Украину. 42-летний житель Горловки служил в запасном батальоне, который занимается розыском дезертиров.

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