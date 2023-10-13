'Я гражданин Украины, но я предатель': пленный оккупант рассказал, как мобилизовался в армию РФ на Донбассе. Видео

Гражданин Украины Александр Гумаев 1981 года был мобилизован на временно оккупированной территории Донецкой области в армию РФ. Но в рядах оккупантов он долго не засиделся, поскольку попал в плен к украинским защитникам.

На допросе оккупант признал, что является предателем своего государства. Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

По словам оккупанта, после мобилизации он служил на позиции рядового ВНШ 1-го стрелкового батальона 88 стрелкового полка 114 бригады.

Гумаев является уроженцем временно оккупированного города Горловка, а в последнее время жил в пгт Новый Свет Старобешевского района Донеччины.

"Я – гражданин Украины, но я предатель своей страны" – признался пленный.

Он добавил, что служит в батальоне, который является запасным и занимается розыском оккупантов, пытающихся скрыться с поля боя. А в плен попал при переходе с одной позиции на другую.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный оккупант из Донбасса Петр Узкий рассказал о настроениях на оккупированных территориях. По его словам, они уже далеко не те, что были в 2014 году.