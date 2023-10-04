'Те, кто поддерживал 'ДНР' в 2014-м, уже сожалеют': пленный оккупант из Донбасса рассказал о настроениях на оккупированных территориях. Видео

Пленный оккупант из Донбасса Петр Узкий рассказал о настроениях на оккупированных территориях. По его словам, они уже далеко не те, что были в 2014 году.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Узкий имеет звание младший сержант. Он служил на должности замполита 276 ОСБ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В армию его мобилизовали 19 февраля прошлого года по повестке. Кроме того, оккупанту часто звонили из военкомата. Он признался, что пытался сбежать, но из-за родственников с инвалидностью, далеко уехать не смог.

"Мы год прослужили и россияне назначили местных. Так как нашу бригаду расформировали, меня отправили на штурм, отношусь я к 5-й части "ДНР". Сейчас курирую две части. Правда, командования не видел, но, как мне сказали, я назначен замполитом первой роты", – сказал Узкий.

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Он добавил, что в "ДНР" орудует ГБР. Это группа быстрого реагирования. Именно она вынудила его пойти на войну против Украины. У ГБР "широкий спектр поручений" от кровавых властей Кремля.

"В нашем подразделении были люди, которые пытались сбежать. Но их вылавливали и потом посылали на Марьинку, допустим, двумя группами по 6 человек или по 4, но без брони, в ночное время, где их могли АГС-ом накрыть и что угодно. Пускали, как мясо, либо держали на подвале, а утром сразу на штурм. Условия жизни у нас были такие, чтобы мы только служили, выполняли приказы, а начальство ничего починить не могло. Многие голодовали. Всем на все было все равно. В увольнения не отпускали", – продолжил Узкий.

На вопрос, видел ли оккупант на территории Украины нацистов, он сразу ответил, что нет.

"С 2014 года нам рассказывали, что как раньше были фашисты, то есть, Германия, сейчас эту участь берет Украина. Так нам рассказывали", – сказал Узкий.

Пленный признался, что поддерживал "ДНР" в 2014 году. И выдал, что не понимал, за что он воюет. Он отметил, что люди просились с фронта домой, говорили, что им не нужно никаких денег.

"Те люди, которые поддерживали "ДНР", теперь жалеют. По рассказам многое слышал. Все получили только минусы. Многие не хотели воевать и были против. Многие убегают. Я советую, чтобы все искали выход и не шли воевать. Начальство прячется за спинами мобилизированных", – резюмировал оккупант.

По его словам, все время войны до сентября текущего года им платили по 6-7 тыс. рублей. А потом – 176 тыс. рублей.

Отметим, Узкий родился в 1988 году в Донецке. Там и проживал. В 1999 году у него повесился отец. Сейчас болеет мать. Также есть младший брат – инвалид І группы.

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