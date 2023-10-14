'Задач не ставили, сидели и ждали ВСУ': на Запорожье взяли в плен оккупанта из Приморского края. Видео

Оккупант из 143-го мотострелкового полка РФ по имени Александр Джалов, которого воины Вооруженных сил Украины взяли в плен на Запорожском направлении, рассказал, что командование не ставило перед его подразделением конкретных задач. Да и сами командиры часто менялись, а рядовым не оставалось ничего другого, как сидеть в бункере и ждать ВСУ.

Видео с рассказом пленного украинские защитники предоставили OBOZ.UA. В нем оккупант рассказал, что приехал воевать против Украины из города Находка Приморского края РФ (чтобы посмотреть кадры, докройте до конца новости).

"Нас отправили в бункер, где мы сидели. Как попал в плен, я даже не понял. Разведывательная группа, вероятно, украинская, во сне окружила бункер и предложила выйти сдаться. Мы вышли, сопротивления я не оказывал", – сказал пленный.

Он добавил, что перед его подразделением не было поставлено каких-либо конкретных задач – по сути, российские солдаты сидели в бункере в ожидании ВСУ:

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"Задачу конкретную нам не ставили, у нас не было ни наблюдения, ни дежурного. Если передать то, что я понял, нужно было просидеть в блиндаже двое суток. Зачем и почему, мне неизвестно".

Пропитание на передовой ему и его товарищам приходилось обеспечивать собственными силами и за собственный счет.

"Мы сами продукты привозили, вода консервы, что из них приготовишь..." – сказал пленный.

По словам российского военного, отношение командования к рядовым было "странным", а сами командиры часто меняются по непонятным причинам:

"Отношение странное, командиры у нас менялись постоянно. Я за 15 дней пребывания в лесополосе застал двух. Один неизвестно куда пропал, по слухам, то ли дезеротировал, то ли его сняли. Второй появился за два дня до отправки меня в этот бункер, где меня взяли в плен. Ничего не объясняли, вот группа несколько человек, вы идете, – зачем, почему, неизвестно".

Как сообщал OBOZ.UA, пленный оккупант из Донецкой области признался, что предал Украину и воевал в рядах войск РФ. 42-летний Александр Гумаев попал в плен при переходе на другую позицию.

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