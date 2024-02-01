'Охота' была удачной: воины 63-й ОМБр уничтожили вражеский танк Т-90 и миномет. Видео

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали удачную боевую работу по уничтожению вооружения оккупантов. В результате был уничтожен вражеские танк Т-90 "Владимир" и 120-мм миномет.

Видео дня

Видео ударов по российской военной технике опубликовала пресс-служба 63-й ОМБр в четверг, 1 февраля. По словам военных, вражеский танк сначала подорвали на мине, а затем добили беспилотником.

"Танк Т-90 не частый гость в наших краях. Поэтому 63 бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а потом добила дроном во время эвакуации. Всегда рады видеть!" – пошутили защитники.

Кроме того, в бригаде рассказали, что обезвредили российский миномет.

"Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам – постарались пилоты РУБАК 63 бригады", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, дроны ВСУ эпично разгромили колонну российской бронетехники под Новомихайловкой на Донетчине. Кремлевские "военкоры" потребовали "экстренных мер", заявив, что им "горько смотреть", как командование РФ бросает на штурм оккупантов без прикрытия с неба.

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