Удар армии России по Кривому Рогу: по всей Украине объявлен День траура

В Украине 6 апреля объявлен день траура по безвинно убитым Россией людям в Кривом Роге. Почтят память погибших в результате вражеского ракетного удара 4 апреля взрослых и детей во всех городах и селах нашего государства.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также рассказал об увеличении количества пострадавших в результате удара по городу.

"Сегодня по всей стране день траура по погибшим в результате страшной атаки на Кривой Рог. Во всех городах и селах чествуем невинных жертв того преступления", – написал Лысак утром 6 апреля.

Также он добавил, что количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу снова возросло.

"Что касается количества пострадавших после той страшной трагедии, то за помощью медиков обратился еще один человек. Тех, кто нуждался в их помощи, уже 75. Из них 37 остаются в больницах. Состояние 19 пациентов все еще тяжелое", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Средство поражения с кассетной боевой частью прилетело в плотную жилую застройку, неподалеку от эпицентра удара расположена детская площадка.

К концу суток было известно о 18 погибших, среди которых девять детей. Число пострадавших уже тогда превысило 60 человек, среди них также много несовершеннолетних.

Жуткие кадры с места удара облетели мир, мировые лидеры осудили ракетный удар по Кривому Рогу, а в России удар по гражданским попытались оправдать тем, что били по ресторану, где в пятницу вечером якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле в этом заведении в тот день состоялся форум красоты и праздновали день рождения.

В тот же день оккупанты атаковали Кривой Рог снова еще и дронами. Тогда погиб человек, а к утру 5 апреля было известно о семи пострадавших.

По данным местных властей, в результате атаки в Кривом Роге повреждены 44 многоквартирных дома, 8 учебных заведений и культуры.

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