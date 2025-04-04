Россия ударила ракетой по Кривому Рогу: 12 человек погибли, в том числе дети

Вечером 4 апреля войска Российской Федерации обстреляли Кривой Рог. Предварительно, погибли 12 людей (в том числе трое детей).

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О вражеской атаке около 18:50 сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. "Очередной террор от подонков, которые воюют с мирным населением... В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки", – написал он.

По состоянию на 19:40 было известно о 12 жертвах, среди которых трое несовершеннолетних. Также есть раненые; общее количество потерпевших уточняется.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что захватчики ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. В ближайшей школе будет развернут штаб помощи людям.

Добавим, что тревога в Кривом Роге была объявлена в 18:46, отбой – в 19:17. Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока и цели в направлении Кривого Рога.

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