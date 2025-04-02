Россия ударила баллистикой по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие и раненые

Войска страны-агрессора России около 17 часов в среду, 2 апреля, нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, в городе прогремел взрыв. Предварительно известно о четверых погибших и десятерых раненых, вспыхнул пожар, под удар попало предприятие, повреждены многоэтажки.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Громко в Кривом Роге", – написал он в официальном Telegram-канале в 17:20.

По словам руководителя области, агрессор ударил по одному из предприятий, информация уточняется.

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В 17:12 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ракетной атаке баллистикой.

"Враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры. Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. На данный момент три человека погибли, три ранены. Пострадали многоквартирные дома", – информировал он по состоянию на 17:40.

По состоянию на 17:55 Сергей Лысак информировал, что количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех.

Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 лет. Всех госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ, один из погибших на момент удара находился в автомобиле.

Взрыв в Кривом Роге раздался около 17:04, сообщает "Суспільне".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта армия РФ также атаковала Кривой Рог баллистикой, ранения получили девять гражданских лиц. Ракета оккупантов попала в плотную жилую застройку.

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