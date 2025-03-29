Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранены 6 человек. Фото

Днем 29 марта российская террористическая армия обстреляла Кривой Рог Днепропетровской области. Путинские войска ударили по городу баллистической ракетой, вследствие чего ранения получили мирные жители.

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Местных жителей призвали не публиковать последствия ракетного удара. Об этом в Telegram сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Жителей Кривого Рога предупредили об угрозе повторных пусков ракет. В областной военной администрации подвтердили, что около 11:30 в городе прогремели взрывы.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", – написал Вилкул.

По информации мониторинговых каналов, российские террористы запустили ракету с территории временно оккупированного Крыма. Стоит отметить, что между объявлением угрозы ракетной атаки и первыми взрывами прошло менее 5 минут.

В областной администрации заявили, что вследствие атаки пострадали 6 человек. В городе также повреждены многоэтажки и частные дома, школа и автомойка.

После взрыва в Кривом Роге поднялся столб дыма. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате ракетного удара есть пострадавшая. На месте обстрела возник пожар, повреждена инфраструктура.

После 12:00 председатель Совета обороны Кривого Рога уточнил, что ранения получили 6 человек. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительной информации, ракета попала в плотную жилую застройку. Вследствие взрыва во многих домах вылетели окна.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал то, что Россия каждую ночь атакует Украину иранскими дронами типа Shahed, которые теперь производят и в РФ. По словам политика, он получает отчеты об этом и изучает их.

Ранее сообщалось, что 27 марта Россия атаковала Полтаву "Шахедами". В городе было попадание в промзону, часть областного центра осталась без света.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта оккупанты массированно ударили по Херсону, вследствие чего в городе частично исчезло электроснабжение, есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен именно по объекту энергетики в облцентре.

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