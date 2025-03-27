Россия атаковала Полтаву 'Шахедами': есть попадание в промзону, часть города осталась без света

Страна-террорист продолжает атаковать мирные города и энергетические объекты в Украине. Вечером 27 марта в Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

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Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что часть областного центра осталась без света. Остальные детали атаки уточняются.

"Полтавская община под атакой вражеских БпЛА. Предварительно попадание. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", – говорится в сообщении.

Позже глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что по последней информации есть попадание в промзону в пределах города.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Энергоснабжение постепенно возобновляется. Угроза вражеских ударов сохраняется", – подчеркнул чиновник.

По состоянию на 23:30 секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, что в городские больницы информация о пострадавших пока не поступала.

"Важно! Если ваш дом получил повреждения вследствие вражеской атаки сообщайте об этом к горячей линии Полтавского городского совета 1580", – также добавила она.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина настаивала на запрещении ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать вопрос о прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, российская сторона заявила, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Начинается перемирие 18 марта. В то же время в Москве продолжают утверждать, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

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