Повреждены склады, возникли пожары: появились новые данные о последствиях массированного удара БПЛА по Полтаве. Фото

В Полтаве продолжают ликвидировать последствия массированной дроновой атаки, которую РФ осуществила по инфраструктуре областного центра вечером 27 марта. В разных локациях в городе зафиксированы повреждения складов и трансформатора, вспыхнули пожары.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, "Шахедами" враг попал по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской громады. Часть целей была поражена силами и средствами ПВО.

В то же время из-за попадания дронов и падения их обломков на шести различных локациях зафиксированы повреждения складских помещений, административного здания и трансформатора одного из предприятий.

На местах поражения вспыхнули пожары, общая площадь которых составила 2500 кв. м. По состоянию на четыре утра в пятницу возгорания на всех объектах были ликвидированы.

К тушению огня и ликвидации других последствий атаки были привлечены 19 единиц техники ГСЧС и 90 спасателей.

"Благодарю силы ПВО и чрезвычайщикам за работу", – отметил глава ОВА.

Напомним, что в результате массированной дроновой атаки РФ часть потребителей в Полтаве осталась без света. Среди прочего, под поражением была промышленная зона города.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ в ночь на 25 марта из-за падения обломков БПЛА на Полтавщине получило повреждения предприятие и пострадали работники, вспыхнул пожар. В Миргородском районе было повреждено ангарное помещение.

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