На Полтавщине в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на предприятии, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 25 марта Полтавская область оказалась под атакой российских ударных дронов. Попаданий не допущено, однако из-за падения обломков БПЛА получило повреждения предприятие и пострадали работники.

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На месте поражения вспыхнул пожар. Об этом сообщил врио начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, противовоздушная оборона отбивала вражескую дроновую атаку в течение минувшего вечера и ночью во вторник.

В результате падения обломков беспилотников в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий.

"Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГСЧС. Два работника предприятия получили ранения", – отметил глава ОВА.

Одного из потерпевших с подозрением на баротравму госпитализировали в больницу, другому медики оказали помощь на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 марта российские дроны атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Кроме того, обломки сбитой цели упали на частный дом в Миргородском районе, также был поражен газопровод.

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