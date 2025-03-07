Оккупанты атаковали Полтавщину, обломки упали на жилой дом: среди пострадавших – ребенок. Фото

В ночь на 7 марта российские войска атаковали Полтавщину. Обломки сбитой воздушной цели упали на частный дом в Миргородском районе, также поражен газопровод.

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Ранены два человека, один из пострадавших – ребенок. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

"Ночью враг атаковал Полтавщину. В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Также известно, что повреждены 2 частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Напомним, также этой ночью на Тернопольщине российские ракеты попали в критический промышленный объект. Вследствие атаки возможны ограничения с подачей газа.

А в Харькове оккупанты нанесли удар по предприятию. Там возник пожар, пострадали люди.

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