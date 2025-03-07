Оккупанты нанесли удар по предприятию в Харькове: возник пожар, из-под завалов спасли женщину. Фото и видео
Страна-агрессор Россия во время комбинированной атаки утром 7 марта нанесла удар баллистикой по Харькову. Под поражение попало гражданское предприятие, из-за атаки пострадали пять человек.
На месте попадания возник пожар. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Около половины седьмого он отметил, что в Харькове раздаются взрывы, а через несколько минут подтвердил попадание баллистики в Киевском районе.
Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту инфраструктуры. Из-под обломков здания достали женщину.
"Живая, сейчас ее обследуют врачи. Поисково-спасательные работы продолжаются", – сообщил мэр.
Кроме этого, повреждения получил многоквартирный дом, расположенный рядом. Из него эвакуировали всех жителей.
Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание было по гражданскому предприятию, там возникло возгорание автомобилей. В медицинское учреждение были госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина.
"На данный момент пятеро пострадавших, двое из них госпитализированы. Другим оказали помощь на месте", – добавил он в 07:30.
Telegram-канал "Думка. Новини Харкова" сообщил, что один и жилых домов возле эпицентра ракетного удара поврежден очень сильно. Там выбиты абсолютно все окна, разрушена крыша.
На местах поражения работали соответствующие службы, ликвидируя последствия вражеской атаки.
Как сообщал OBOZ.UA, утром в четверг, 6 марта, российский ударный дрон попал по техэтажу многоэтажки в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.
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