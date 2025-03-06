В Харькове дрон попал в жилую многоэтажку: произошел пожар, есть пострадавшие. Фото и видео

Утром в четверг, 6 марта, российский ударный дрон попал по техэтажу многоквартирного жилого дома в Харькове. На месте поражения вспыхнул пожар, из-за действий агрессора пострадали двое мирных жителей.

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В частности, у обоих людей была острая реакция на стресс, медики и психологи оказали им помощь. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Около 04:00 он предварительно указал, что речь идет об ударе "Шахеда" по многоэтажке в Салтовском районе Харькова. В дальнейшем было подтверждено, что попадание было по техническому этажу.

"В результате обстрела повреждена крыша и технический этаж многоэтажки. На месте поражения возник небольшой пожар", – написал мэр.

В подъезде разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между ним и девятым этажом. Также повреждено остекление в близлежащих домах, восемь автомобилей.

Терехов отметил, что жителей пораженного атакой подъезда многоэтажки эвакуировали. Над ликвидацией последствий российского удара работали все службы, а также волонтеры.

По данным ГСЧС, российский дроновый удар в Салтовском районе Харькова не только повредил крышу, лифтовую шахту и фасад девятиэтажного дома, но и выбил окна в соседних домах и детском саду.

Чрезвычайщики спасли из пораженного дома женщину с инвалидностью.

На месте атаки работали 35 спасателей, психологи ГСЧС. Был развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жителям дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 марта в результате атаки дронов РФ были повреждены два книжных магазина сети "КнигоЛенд" и типография "Триада-Пак". Во время вражеского воздушного нападения 4 марта было поражено гражданское предприятие в Немышлянском районе города, взрывной волной повредило два троллейбуса.

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