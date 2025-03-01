"Циничная попытка уничтожить нашу культуру": в Харькове под удар оккупантов попали типография и два книжных магазина. Фото

В ночь на 1 марта оккупационные войска РФ нанесли очередной удар по Харькову. В результате атаки дронов были повреждены несколько зданий, в том числе два книжных магазина сети "КнигоЛенд" и типография "Триада-Пак".

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На Facebook-странице книжного магазина сообщили, что взрывная волна нанесла повреждения двум помещениям. Были выбиты окна, а в одном из зданий еще и повреждена кровля.

"Циническая попытка уничтожить нашу культуру, нашу любовь к книге, нашу идентичность. Мы будем продолжать работать, чтобы вы имели возможность читать, учиться и расти", – рассказали представители "КнигоЛенда".

Директор всеукраинской сети книжных магазинов "КнигоЛенд" Игорь Зарудко отметил, что в книжных магазинах выбиты витрины, повреждены в нескольких местах потолок, много изуродованного товара.

Также ночью повреждения получила типография "Триада-Пак". По словам Зарудко, уровень разрушений помещения и оборудования выясняется.

Издательская корпорация "RNK-Ranok" сообщила, что здание типографии получило серьезные повреждения: выбиты окна, повреждена крыша и часть оборудования.

"Этот обстрел — еще один циничный удар по украинской культуре, которая не сдается несмотря ни на что. Харьков держится, а вместе с ним держатся и те, кто продолжает беречь украинское слово", – отметили издатели.

Также в результате циничной дроновой атаки РФ повреждены школьный автобус, больница, Харьковская государственная академия дизайна и искусств, жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 марта российские войска атаковали Харьков и Харьковский район. По меньшей мере, 9 "Шахедов" нанесли разрушения в трех районах облцентра.

Повреждены многоэтажки, магазины, АЗС и больница. В медучреждении вспыхнул пожар на крыше здания. Спасатели вместе с полицейскими, медиками и волонтерами эвакуировали из пораженного здания 64 человека, из них – 56 пациентов и ребенок.

Последствия удара войск РФ по медучреждению в Харькове показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Повреждения получили корпуса больницы, выбиты окна, а также разбитая мебель и изуродованное оборудование.

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