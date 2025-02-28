В Харькове прозвучала серия взрывов: 'Шахед' попал в медучреждение, пострадал ребенок

Вечером в пятницу, 28 февраля, российские захватчики атаковали Харьков "Шахедами". В городе зафиксировано несколько попаданий БПЛА рядом с жилыми многоэтажками. Также противник ударил по медицинскому учреждению, в котором находились люди.

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Об этом написал мэр Игорь Терехов. Под ударом находились Киевский, Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы, враг целил по центру города. В общей сложности Харьков атаковали по меньшей мере восемь "Шахедов", пострадал ребенок.

"Предварительно удар совершен по центральной части города, в районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется... Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками", – информировал городской голова.

"Второй прилет прямо напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", – добавил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому району Харькова. По его словам, там обошлось без пострадавших.

Позже стало известно еще об одном прилете по центральной части города, предварительно, Шевченковский район.

Четвертый удар россияне нанесли по Холодногорскому району Харькова. Профильные службы выехали на место попадания, сообщили в ОВА.

Пятый удар войска РФ нанесли по территории медицинского учреждения, внутри находились люди. На месте попадания вспыхнул пожар. "В результате попадания БПЛА "Шахед" работники ГСЧС ликвидируют пожар на кровле трехэтажного здания", – добавили в ОВА.

Еще одно попадание беспилотника было зафиксировано в Киевском районе – на этот раз возле АЗС. "Очередной прилет БПЛА по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома", – добавил Терехов.

В Новобаварском районе Харькова загорелся жилой частный дом.

В результате атаки РФ в Харькове десятки поврежденных домов, на нескольких местах попаданий возникли пожары зданий и автомобилей. Один ребенок получил ранение стеклом.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники поздно вечером 27 февраля нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Из-за российской атаки были ранены люди.

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