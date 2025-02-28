Россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины, есть попадания и раненые: первые подробности

Российские военные преступники поздно вечером 27 февраля нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Из-за российской атаки были ранены люди.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харьковщине беспилотниками.

Первое сообщение об угрозе с воздуха глава области сделал после восьми вечера – в это время в области звучала воздушная тревога. Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях.

В 20:20 он отметил, что "зафиксированы попадания в пригороде Харькова", и добавил, что есть информация об одном раненом.

Чуть позже Олег Синегубов добавил, что в результате попадания БПЛА типа "Шахед" было повреждено частное домовладение в Харьковском районе; из-за этого удара пострадали два человека.

В 20:50 глава области предупредил, что в сторону Харькова двигается еще одна группа вражеских беспилотников.

По предварительным данным, враг ударил по Харьковщине по меньшей мере 12 беспилотниками. Причем был нанесен массированный удар именно по энергосистеме области.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме защиты. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий", – отметил чиновник.

По последней информации, в результате вражеского удара в районе Балаклеи пострадал 42-летний гражданский мужчина. Его отвезли в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники в ночь на 26 февраля атаковали Харьков с воздуха. Во время тревоги, которая длилась более четырех часов, в городе прогремели взрывы.

Ночью 17 февраля российские захватчики также ударили дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три женщины, было зафиксировано повреждение частных домов и хозяйственных помещений.

А 6 февраля, когда россияне в очередной раз атаковали Харьков, был поврежден крупнейший рынок Украины "Барабашово", там были уничтожены многие торговые павильоны.

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