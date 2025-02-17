Оккупанты ночью атаковали дронами Харьков, есть пострадавшие: появились фото последствий

Ночью 17 февраля российские захватчики ударили дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три женщины, есть повреждения частных домов и хозяйственных помещений.

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Об этом сообщают в своих Telegram-каналах глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура. Начато досудебное расследование.

"В результате падения обломков вражеского беспилотника "Герань-2" в Холодногорском районе Харькова три женщины получили острую реакцию на стресс. В Салтовском районе повреждено остекление дома", – говорится в сообщении Синегубова.

По информации Харьковской областной прокуратуры, 17 февраля около 1:25 российский дрон атаковал Холодногорский район города Харькова. Есть попадание по частному жилому сектору. Повреждены 15 домов и хозяйственные помещения.

"Три женщины в возрасте 74, 49 и 28 лет подверглись острой реакции на стресс. Установлено, что для удара российская армия применила БПЛА "Герань-2", – написано в сообщении.

За процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Напомним, 6 февраля россияне в очередной раз атаковали Харьков. Взрывы раздались в Киевском и Холодногорском районах города. Также был поврежден крупнейший рынок Украины "Барабашово", там уничтожены многие торговые павильоны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 февраля оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова. Дроны "Шахед" повредили нежилые здания, там начались пожары. От взрыва вылетело стекло в семи корпусах учебного заведения.

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