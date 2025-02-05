Оккупанты ночью ударили по Харькову, произошли пожары: есть пострадавший

В ночь на 5 февраля российские войска нанесли удары по двум районам Харькова. Дроны типа "Шахед" повредили нежилые здания, там вспыхнули пожары, также от взрыва вылетели стекла в семи корпусах учебного заведения.

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Известно об одном пострадавшем. Об атаке рассказали начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Об атаке "Шахеда" по центральной части города Терехов сообщил в 02:46. Приблизительно через 20 минут он уточнил: удар пришелся на административное здание в Салтовском районе. Там вспыхнул пожар.

"В 02:36 в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания – памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20", – сообщил уже утром Синегубов.

Терехов добавил, что взрывной волной в многоэтажке напротив выбиты окна. Пострадала АЗС. К утру стало известно об одном пострадавшем человеке из дома напротив места прилета: медики диагностировали острую реакцию на стресс.

Одновременно произошел прилет в Основянском районе Харькова. В результате удара "Шахеда" была частично разрушена и горела крыша нежилого здания.

"Также повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. Без пострадавших", – уточнил Синегубов.

Напомним, накануне стало известно, что российский дрон в Харьковской области атаковал съемочную группу украинского телеканала. Журналист ТСН Александр Моторный и оператор Павел Бориско снимали работу украинских операторов БПЛА. В этот момент их атаковали российские дроны. Бориско получил множественные осколочные ранения, его доставили в больницу.

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