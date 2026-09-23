Враг нанес удар по Сумам управляемыми авиабомбами: четверо раненых, повреждены дома. Видео
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Российские войска нанесли удар по Сумам с помощью управляемых авиабомб. На данный момент известно о четырёх раненых в результате вражеского удара.
Предварительно зафиксировано три попадания, в результате которых повреждены жилой сектор, гражданская инфраструктура, нежилые здания и автомобили. Об этом сообщили в Нацполиции.
В Сумах зафиксировали три удара
Правоохранители работают на местах попаданий, оказывают помощь гражданам и документируют последствия обстрела.
Предварительно повреждения получили жилой сектор, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания и автомобили. На одном из мест попадания возник крупный пожар.
Раненых доставили в больницу
На данный момент известно о четырёх пострадавших. Раненых доставили в больницу.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и другие экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России.
Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация вечером в воскресенье, 20 сентября, атаковала дронами город Сумы. В результате преступления захватчиков пострадала супружеская пара: жена погибла, а её муж получил ранения.
Вечером в пятницу, 18 сентября, государство-агрессор сбросило на Сумы и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом. Всего в Ковпаковском районе были повреждены как минимум четыре многоэтажных дома.
Ранения получили 10 человек. Жертвами российского преступления стали супруги: Роман Трепалин и Алла Корниенко. Они работали в исполнительном комитете Сумского горсовета. Мужчине было 52 года, женщине — 45. У них остался маленький сын, он тоже был дома в момент атаки. Мальчика госпитализировали в реанимацию.
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