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Враг нанес удар по Сумам управляемыми авиабомбами: четверо раненых, повреждены дома. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
1,4 т.
Нападение РФ на Сумы 23 сентября
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Российские войска нанесли удар по Сумам с помощью управляемых авиабомб. На данный момент известно о четырёх раненых в результате вражеского удара.

Предварительно зафиксировано три попадания, в результате которых повреждены жилой сектор, гражданская инфраструктура, нежилые здания и автомобили. Об этом сообщили в Нацполиции.

В Сумах зафиксировали три удара

Правоохранители работают на местах попаданий, оказывают помощь гражданам и документируют последствия обстрела.

Предварительно повреждения получили жилой сектор, объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания и автомобили. На одном из мест попадания возник крупный пожар.

Раненых доставили в больницу

На данный момент известно о четырёх пострадавших. Раненых доставили в больницу.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и другие экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Правоохранители фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления России.

Атака РФ на Сумы 23 сентября
Атака РФ на Сумы 23 сентября
Атака РФ на Сумы 23 сентября
Атака РФ на Сумы 23 сентября

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация вечером в воскресенье, 20 сентября, атаковала дронами город Сумы. В результате преступления захватчиков пострадала супружеская пара: жена погибла, а её муж получил ранения.

Вечером в пятницу, 18 сентября, государство-агрессор сбросило на Сумы и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом. Всего в Ковпаковском районе были повреждены как минимум четыре многоэтажных дома.

Ранения получили 10 человек. Жертвами российского преступления стали супруги: Роман Трепалин и Алла Корниенко. Они работали в исполнительном комитете Сумского горсовета. Мужчине было 52 года, женщине — 45. У них остался маленький сын, он тоже был дома в момент атаки. Мальчика госпитализировали в реанимацию.

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